Onze opinie. Na 1 jaar, 2 maanden en 24 dagen is het tijd voor de deadline-coalitie

Eén jaar, twee maanden en vierentwintig dagen. Zolang zijn we ondertussen sinds de verkiezingen. Met Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zijn we nu toe aan de negentiende initiatiefnemer, informateur, preformateur of koninklijk opdrachthouder die het veld wordt ingestuurd. Je kan hem alleen maar alle succes wensen. Maar zo’n 650.000 minuten na de verkiezingen -reken maar na, zo belachelijk lang is het echt- vraagt een mens zich af wat je ondertussen nog niet zou “geïnformeerd” kunnen hebben. Op het einde van de maand wordt Lachaert verwacht voor een “eerste verslag”. Heel erg dwingend klinkt dat allemaal niet. Terwijl het misschien wel net dat is waar onderhandelaars aan lijden: tevéél tijd.