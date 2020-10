Onze opinie. Misschien niet fair, maar tenminste zijn de coronaregels voortaan duidelijk

Het cijfer vier staat centraal in de verscherpte coronaregels die de nieuwe regering zonet bekendgemaakt heeft, maar ook de aanpak zelf is even helder samen te vatten in vier woorden: ‘’ Ooit gelanceerd door het Amerikaanse leger heeft dat KISS-principe een iconische status gekregen: de meeste zaken werken beter wanneer ze eenvoudig worden gehouden in plaats van complex. En ook al zullen de maatregelen niet voor iedereen fair aanvoelen, ze hebben één gigantisch voordeel: voor het eerst sinds meer dan een halfjaar coronacrisis lijken ze tenminste voor iedereen duidelijk.