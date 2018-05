Onze opinie: loos alarm Jan Segers

17 mei 2018

00u00 34 Onze editorialist Jan Segers heeft het in zijn opinie vandaag in onze krant over de betoging van de vakbonden tegen de pensioenhervormingen van de regering. U krijgt deze opinie vandaag uitzonderlijk gratis te lezen.

55.000 mensen hebben gisteren betoogd tegen de pensioenhervormingen van de regering-Michel. Is dat veel volk? Ja. Maar is het genoeg volk om de koers van die regering bij te sturen? Bijlange niet. Die 55.000 mensen waren ingecalculeerd. Grotendeels ging het om de usual suspects, getooid in rode en groene vakbondshesjes. 55.000 betogers, dat is zowel voor de vakbonden als voor de regering een ongemakkelijk aantal. Want als het regeringsbeleid echt sociale horror was, zoals ACV-baas Marc Leemans het ooit verwoordde, dan had er gisteren een veelvoud van die 55.000 mensen op straat moeten komen. 55.000, dat is één Belg op de tweehonderd. Het omgekeerde geldt evenzeer. Als de regering-Michel een echt ingrijpende hervorming van onze pensioenen had doorgevoerd, dan was Brussel gisteren te klein geweest. Nu betrof het een mars die morgen alweer vergeten zal zijn.

De bezorgdheid over onze pensioenen is oprecht en terecht. 55.000 mensen betoogden. Maar al wie nog meer reden tot klagen ongerustheid heeft, had gisteren wel wat beters te doen - werken, tiens

Wil dat zeggen dat de betoging een verplicht nummer is geweest voor alle betrokken partijen? Nee, dat nu ook weer niet. De bezorgdheid over onze pensioenen is oprecht en terecht. En ze wordt breder, veel breder gedragen dan alleen door die 55.000 mensen die gisteren door Brussel stapten. Maar al wie nog meer reden tot klagen en ongerustheid heeft dan die betogers, had gisteren wel wat beters te doen - werken, tiens, omdat je de tsunami van vergrijzing die ons overspoelt niet stopt met holle slogans. Zij die gisteren opstapten, worden toch voornamelijk door de overheid betaald en genieten vandaag van een regeling - uitstapleeftijd en pensioenbedrag - die doorgaans gunstiger is dan die van mensen uit de privésector of van zelfstandigen. Soms terecht, maar vaak nergens op gebaseerd, tenzij op verworven rechten uit vervlogen tijden. De betoging van gisteren was dan ook vooral een mars voor de eigen voordeeltjes die ten koste gaan van alle andere pensioenen. De eigen overheidsprivileges behouden én tegelijk pleiten voor een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen: makkelijk, maar helaas onbetaalbaar.

Uiteraard wens je iedereen een zorgeloze oudere dag toe, waarbij niet elke euro vooraf in twee moet worden gebeten. Maar dat lukt straks alleen als we allemaal twee, drie jaar langer werken, ook zij die dat voelen aan hun rug of in hun hoofd. Voor 60 stoppen is echt geen optie meer- dat doen ze nergens in Europa. En ja, in zowat elk beroep is de werkdruk vandaag groter dan tien of twintig jaar geleden, al hebben automatisering en digitalisering veel jobs lichter gemaakt dan toen. Maar dat volstaat niet, zoals collega Jeroen Bossaert scherp en onweerlegbaar aantoonde met zijn reeks over verpleegkundigen in ziekenhuizen. Het is dus zaak om carrières langer te maken, maar tegelijk ook werkbaarder. Dat is geen taak voor de regering alleen. Ook de werkgevers schieten daarin vandaag tekort. Maar langer werken is hoe dan ook een must. Alleen de Grieken en de Italianen hebben vandaag een kortere loopbaan dan de onze. Tegen die vaststelling betogen is struisvogelsyndicalisme.

De jongste betoger van gisteren was 9 en het zoontje van een leerkracht. In 'VTM Nieuws' maakte de jongen zich nu al zorgen over wat hij in 2076 mag verwachten als pensioen. In dagen dat Palestijnse moeders met hun baby hun leven wagen aan het hek van Gaza, had die scène iets pathetisch. De cijfers zijn helder. Reken je het bezit van een eigen huis mee, dan is de groep boven 65 jaar de minst armoedige van alle Belgen. Ondanks hun lage pensioenen. Belangrijker dan de exacte hoogte van het wettelijk pensioen, nu en straks, is dus hoe je er bij leven in slaagt om jezelf een veilige oude dag bijeen te werken. Dat is nu nog moeilijker dan vroeger. Zeker is dat het meer energie en inspiratie vereist dan de zoveelste betoging. In die zin was die van gisteren loos alarm.