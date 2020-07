Exclusief voor abonnees Onze opinie. “Laat die witte lakens voor de zorg maar op bed liggen: er zijn betere manieren om respect te tonen” Dimitri Antonissen

31 juli 2020

17u58 10

Vorige week zagen ze de kleinkinderen langskomen voor een coronatest. Nu liggen de grootouders op de Covid-afdeling. Het is - vertelt een goede bron me - de situatie zoals ze zich voordoet in een ziekenhuis in het Antwerpse. Exact waar zorgpersoneel voor gewaarschuwd had: jongeren worden meestal niet zo zwaar ziek, maar ze verspreiden het virus wel onder generaties die veel kwetsbaarder zijn. “Zie je wel”, zou het ziekenhuispersoneel kunnen zeggen. Maar ze hebben geen tijd om lang te klagen. Ze hebben hun beschermende pakken alweer terug aangetrokken, vakanties opgezegd, en ze zijn aan het doen waar ze zo goed in zijn: levens redden.

