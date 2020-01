Exclusief voor abonnees

Onze opinie. “Joachim Coens mag nog duizend versies van zijn nota schrijven, zolang zijn eigen CD&V geen keuze maakt — N-VA lossen of niet — zal deze regeringsvorming niet opschieten”

Jan Segers

09 januari 2020

21u42

Hij is te vaag om wie dan ook te charmeren, laat staan te enthousiasmeren. Tegelijk is hij vaag genoég om niemand te bruuskeren, laat staan te choqueren. Kortom, de gelekte sneuvelnota van het informateursduo Coens-Bouchez draagt toch vooral de stempel van de aloude CD&V. Zelfs met een welwillend oog is het vergeefs speuren naar ingrijpende keuzes of gedurfde voorstellen.