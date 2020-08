Exclusief voor abonnees

Onze opinie. Je kan niet van de treinbegeleider verwachten dat hij de discussie met de reizigers op het perron gaat voeren. Een duidelijke lijn is nodig voor de treinen naar de kust

Astrid Roelandt

11 augustus 2020

05u00

Dat de burgemeester van Blankenberge dagjestoeristen voor één dag uit haar stad bande na de rellen van zaterdag, valt nog te begrijpen. Het was een paniekreactie, op het randje van het wettelijke, maar intussen is de maatregel alweer van de baan. Dat Knokke-Heist dat losjes doortrekt tot het einde van de hittegolf? Dat is het randje voorbij.