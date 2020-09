Exclusief voor abonnees

Onze Opinie. Hoe langer Wilmès sprak, hoe meer we ernaar keken als naar de gemiddelde Belgische Songfestivalkandidaat: ongemakkelijk en beschaamd

Brecht Decaestecker

23 september 2020

20u16

“Je kunt alleen maar hopen dat Wilmès, Jambon, Di Rupo en de anderen visionair zijn en ons meer vrijheden schenken omdat zij genoeg redenen hebben om te weten: die catastrofe komt er niet”, schrijft hoofdredacteur Brecht Decaestecker in ‘Onze Opinie’. “Iets in mij zegt echter dat ze veeleer de orkestleden van de Titanic zijn, die ervoor zorgen dat we met de glimlach blijven zitten terwijl het schip naar de bodem zinkt.”