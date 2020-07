Exclusief voor abonnees

ONZE OPINIE. Het is duidelijk dat we voor contact tracing niet alleen op de overheid moeten rekenen. Bel uw contacten ook zélf op

Astrid Roelandt

23 juli 2020

05u00

Vandaag geeft de Nationale Veiligheidsraad groen licht aan een draaiboek voor steden en gemeenten die te maken krijgen met een lokale corona-opstoot. En hoewel sommige burgemeesters liever volledig hun zin zouden doen, is het niet slecht dat er hier en daar eentje ingetoomd wordt of een por krijgt, als hij of zij te lang zou twijfelen. Maar er moet wel vaart achter zitten.