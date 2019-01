Onze opinie. Groen rekent zich rijk, maar aan het klimaat hangen kosten

Dat het nu of nu is, zei Meyrem Almaci gisteren. Voor het klimaat, bedoelde ze, en ook wel een beetje voor haar eigen partij. 35.000 spijbelaars tijdens de week, 70.000 wandelaars op zondag: het ijzer is heet, tijd om het te smeden. Als Groen er op 26 mei niet in slaagt om de tweede partij van Vlaanderen te worden, dan wellicht nooit meer. De partij rekent zich al rijk. Het zoeken is enkel nog naar partners die een heuse klimaatregering op de been willen brengen. Een kwestie van dagen lijkt het voor Almaci uit de kast komt als kandidaat-premier. Toch?