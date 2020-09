Exclusief voor abonnees

ONZE OPINIE. Elk kind in quarantaine moet de kans krijgen om de lessen te blijven volgen

Astrid Roelandt

15 september 2020

05u00

0

Het schooljaar is nog maar goed twee weken bezig, of op verschillende plaatsen zijn kinderen en jongeren al verplicht in thuisquarantaine geplaatst door een besmetting in hun omgeving. Onze politiek journaliste Astrid Roelandt pleit ervoor om elk kind in quarantaine de kans te geven om de lessen te blijven volgen.