Onze opinie: Eén jaar na de verkiezingen is het land stuurloos. U verdient beter

Stilstaan is achteruitgaan, en dat doet dit land al exact één jaar lang. Toen heeft de kiezer de kaarten zo geschud dat er blijkbaar enkel op papier nog een regering te vormen is. Want in de Wetstraat lukt niet meer wat - samen met bier en chocolade - ons belangrijkste handelsmerk is: compromissen sluiten. Tien experts geven hun adviezen om ons land weer te laten werken. Want u verdient beter, vindt onze editorialist Jan Segers.