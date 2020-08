ONZE OPINIE. Depressie? Gezonde tristesse? Het gebeurt bij de besten, na maanden van coronastress

Michelle Obama heeft een milde depressie. “Low-grade depression”, drukte ze dat uit in het Engels, in haar podcast . Meteen zal de halve wereld zich verwant voelen met Michelle, het elegante voorwiel van een tandem die we qua stijl en toon hard missen. Een tikje depri, dat gevoel is nu des mensen. We komen uit ons bed, uiteraard, en we halen gezwind een brood of starten fluks onze computer, maar we staan ook wel eens met een tas koffie voor het raam, bij een wereld die opeens averechts draait. Wat is er met ons leven gebeurd? Hallo, iemand?