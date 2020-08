ONZE OPINIE. De relaties tussen N-VA en Open Vld zitten onder het vriespunt. Maar het is nog niet te laat om te ontdooien Astrid Roelandt

18 augustus 2020

04u00 0 Bijna. Bijna konden echte regeringsonderhandelingen beginnen. En toch zijn we vandaag terug naar af. Althans, daar lijkt het op, nu Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) hun ontslag hebben aangeboden aan de koning. Wiens schuld dat is? Volgens het duo: die van de liberalen. Volgens de liberalen: die van N-VA. De realiteit is dat beiden het niet al te proper hebben gespeeld de afgelopen weken.

De liberalen pakten uit met torenhoge eisen, waarvan ze goed wisten dat ze daarmee alleen de anderen op de kast zouden jagen. N-VA zette op haar beurt een beschadigingsoperatie op poten om de liberale familie uiteen te spelen. Niet alleen Georges-Louis Bouchez (MR) werd aangevallen, ook Egbert Lachaert (Open Vld) werd off the record weggezet als de schoothond van de MR. De liberalen sloegen terug met selectieve, inhoudelijke lekken en verdraaiingen. Daarmee wilden ze aantonen dat ze groot gelijk hadden om aanpassingen te eisen van De Wever en Magnette.

Waarom dit schouwspel? Cru gezegd: omdat het kon. Omdat het moeilijkste werk eigenlijk al gedaan was - er was nog maar één extra partij nodig en de aartsvijanden waren al verzoend. In de laatste etappe naar een meerderheid werd nog eens alles uit de kast gehaald, waardoor de relaties onder het vriespunt zakten. Of je daarom alles moet opblazen? Keep calm: de liberalen willen nog steeds onderhandelen, maar wel samen. Is dat laatste dan zo'n probleem? In feite is het een luxe.

Natuurlijk, met hoe meer partijen je aan tafel zit, hoe meer je uiteindelijk moet toegeven. Een blok van twee liberale partijen kan meer eisen stellen dan eentje. Vanuit het standpunt van cdH, sp.a en CD&V zou protest nog te begrijpen zijn. Zij zijn in zo'n coalitie namelijk niet meer nodig. Maar wat dan nog? Sp.a en cdH hebben eerder al te kennen gegeven dat regeren voor hen geen must is. Integendeel: cdH kondigde meteen na de verkiezingen aan dat ze op alle niveaus voor de oppositie koos. Vandaag zit de partij terug aan tafel: niet omdat ze per se wil besturen, maar omdat ze met haar vijf schamele zetels wel wil bijdragen aan een oplossing voor dit stilaan onbestuurbare land. Bravo, Maxime Prévot.

Als er werkelijk iemand is die er na meer dan 400 dagen onderhandelen nog een fundamenteel probleem mee heeft dat er een partij te veel aan ­tafel zou zitten, dan kan die beter zelf opstappen. Dit soort gepoker mag de formatie niet blokkeren, niet meer. Als een ruime meerderheid écht wil samenwerken om dit ontsporende land terug op de rails te krijgen, laat ze dan verdorie doen. En ja, misschien blijkt Georges-Louis Bouchez een onbetrouwbare partner. In dat geval zal ook Open Vld het niet nalaten om hem uiteindelijk te bedanken voor bewezen diensten - zo trouw zijn liberalen nu ook weer niet.

In ieder geval lijkt dit - eindelijk, zullen sommigen zuchten - de laatste kans voor paars-geel en voor N-VA als federale bestuurspartij. Als er nu niet door de verzuurde relaties heen wordt gebeten, lonkt de oppositie. En dit keer zal paars-geel niet gered worden door balorige liberalen, die intern verzet tegen hun eigen voorzitter organiseren. Ook CD&V zal N-VA niet meer te hulp schieten. Voorzitter Joachim Coens mag dan wel de voorkeur hebben voor een regering mét N-VA, hij zal in dit stadium ook geen ander scenario tegenhouden. Het is toch ver gekomen, als de voornaamste bondgenoten van N-VA uiteindelijk de socialisten blijken te zijn.

Daarom heeft koning Filip er goed aan gedaan om het ontslag van De Wever en Magnette niet meteen te aanvaarden. Ego’s zijn gekrenkt, onbegrip heerst, maar de zaak is nog niet verloren. Je kan alleen maar hopen dat Bart De Wever en Egbert Lachaert - de man waarover de N-VA-voorzitter ooit zei dat hij hem maar al te graag in zijn eigen partij zou inlijven - elkaar eens diep in de ogen kijken. Dat ze ook maar eens mosselen gaan eten op het strand van Sint-Anneke, De Wever kent daar een goed adresje.

Als er geen vergelijk gevonden kan worden tussen liberalen, PS en N-VA belandt die laatste hoe dan ook in de oppositie. Dan komt er niets in huis van de communautaire deal met de PS, die ze zelf zo historisch noemt. N-VA heeft er alle baat bij om er alles aan te doen om dit te doen slagen. Beter nu met pijn in het hart een paar symbolen laten vallen, dan met lege handen in de oppositie te zitten. In een filmpje dat hij gisteren op sociale media postte, beloofde Bart De Wever dat zijn partij er “alles aan zou blijven doen om uw steun waard te zijn”. Doorgaan is dan de boodschap, meneer De Wever. Denken, durven, doen - weet u nog.

Astrid Roelandt, politiek journaliste

