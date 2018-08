Onze opinie: "De dagen van nationale rouw zijn nu voor Italië, maar laat niemand bij ons zich gerustgesteld voelen. België is in hetzelfde bedje ziek"

Jan Segers

15 augustus 2018

18u35

4

Hoogmoed kwam ook hier voor de val. Het is geen toeval dat precies in Italië een brug instort. Maar hetzelfde kan gebeuren in élk land dat zijn infrastructuur verwaarloost, België inbegrepen.