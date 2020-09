ONZE OPINIE. Corona kan geen excuus zijn om kinderen zes uur per dag op een schoolbus te zetten

Kinderen die vijf of zes uur per dag op de bus zitten, soms langer dan dat ze op school aanwezig zijn. Stikop moeten ze nog maar aan de lesdag beginnen. ‘s Avonds zijn ze helemaal uitgeput of al onderweg in slaap gevallen. De schrijnende verhalen die de afgelopen dagen naar boven kwamen kunnen we als maatschappij gewoon niet accepteren, zegt hoofdredacteur Dimitri Antonissen. Voor alle virologen, De Lijn, de bevoegde minister,... heeft hij een duidelijke boodschap: “Stop met verklaringen en excuses te geven. Jullie hebben één job: los het op.”