Exclusief voor abonnees

Onze opinie. Als het voor de goede zaak is, doet de volksgezondheid er blijkbaar niet meer toe

Jan Segers

08 juni 2020

20u18

66

Tienduizend mensen op een plein die zich de keel schor schreeuwen tegen racisme, weliswaar met een masker voor de mond: het was geen onzin, wel waanzin in tijden van corona. Als het voor de goede zaak is, doet de volksgezondheid er blijkbaar niet meer toe. Black Lives Matter? Het is een overtuiging die een evidentie hoort te zijn. Maar of ze daarom dringend een stuk of wat levens moet kosten?