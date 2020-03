Exclusief voor abonnees Onze opinie. Als het land lam ligt, moet de politiek bewegen Isolde Van Den Eynde

14 maart 2020

07u51 18

Als een land het water aan de lippen staat, worden veto’s en ego’s in een federale regeringsonderhandeling zeer knullig. Als mensen zich uit paniek naar de supermarkt haasten, rollen WC-papier en proviand inslaan, maakt het niet uit welke partij bezwaren heeft tegen een andere partij. Als de scholen de lessen opschorten, de cafés en restaurants sluiten, wil je niet horen dat een partij zich overbodig voelt in de ene of gene coalitie. Als er gerekend wordt hoeveel ziekenhuisbedden we hebben, willen we écht niet meer horen dat de PS niet met N-VA wil besturen en CD&V N-VA absoluut in de regering wil. Als het land lam ligt, moet de politiek bewegen.

