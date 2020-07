ONZE OPINIE. Als er in de grootste broeihaard een marktkraam voor de coronapost blijkt te staan, zijn we nog niet klaar voor de tweede golf

Het is het falen van onze corona-aanpak in één beeld: in Borgerhout — in het hart van één van de zwaarst getroffen plekken sinds het begin van de crisis — staat een marktkraam voor de deur van de coronatestpost . Letterlijk. Voor de bestelwagen is het aanschuiven om groenten en vlees te keuren, achter de bestelwagen schuif je aan om je op corona te laten testen.