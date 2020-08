Exclusief voor abonnees

ONZE OPINIE. Al onze slimme koppen moéten dat toch kunnen vinden, het Belgische model

Brecht Decaestecker

12 augustus 2020

19u20

24

In het ‘Europees Kampioenschap Corona Bestrijden’ wordt de finale gespeeld tussen Zweden en Italië, zo schrijft onze hoofdredacteur Brecht Decaestecker. In navolging van het Zweedse en het Italiaanse model hoopt hij dat alle slimme koppen samen naar een Belgisch model zoeken. Eén dat niet meer voortdurend switcht tussen te streng en te laks, en dat niet langer leunt op ‘het gezond verstand’, want dat is hij verloren: “Sorry, maar wat is dat, als ik de ene week niemand mag zien, dan vier mensen, dan iedereen, dan weer maar vijf mensen, maar wel nog al mijn collega’s? En hoe krijg ik mijn kinderen nog uitgelegd wat wel en wat niet meer mag ‘van de corona’?”