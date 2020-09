Exclusief voor abonnees Onze opinie. “1 oktober? We zullen nog zien” Astrid Roelandt

18 september 2020

04u00 0

Zoals verwacht was het showtime, gisteren in de Kamer. De hele oppositie klaagde - weliswaar terecht- aan dat de huidige regering zich niet aan haar belofte hield om opnieuw het vertrouwen te vragen. Drama, drama. Of het in de praktijk enig verschil zou maken of Wilmès de komende twee weken in lopende zaken zou gaan of zoals vandaag officieel haar bevoegdheden behoudt? Eigenlijk niet. Dus ja, ze had in feite evengoed woord kunnen houden tegenover de oppositie. Maar met het spektakel van gisteren heeft de Wetstraat alleen de nieuwssites een dienst bewezen.

