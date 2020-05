Exclusief voor abonnees

Onze journaliste nam bus, tram en trein in de ‘ochtendspits’: “Meer stewards en agenten dan reizigers”

Fien Tondeleir

19 mei 2020

20u07

2

Welkom in de ‘ochtendspits’, van Gent naar Antwerpen. Reizen met het openbaar vervoer in coronatijden betekent meer stewards en agenten dan reizigers. En van die schaarse reizigers is bijna niemand onderweg naar z’n werk, wel naar de winkel en de dierentuin. “Surreëel, zo'n leeg station.”