Onze journaliste keek een hele dag naar de verkiezingsshows: "Waren dit verkiezingen? Of ‘Vlaanderen Vakantieland’?" Onze journaliste kijkt verkiezings-tv, en ziet dat het allemaal zo zuur nog niet is in Vlaanderen: Nadine Van Der Linden

14 oktober 2018

20u39 2 Zaten wij zondag naar een verkiezing te kijken? Of naar ‘Vlaanderen Vakantieland’? Onze journaliste Nadine Van Der Linden stelt de vraag nadat ze urenlang joelende scoutskinderen, fietsers, plezierbootjes, kunstwerken en zorgeloze wandelaars op haar scherm zag. "Tijdens de campagne werd benadrukt waarin Vlaanderen faalt", schrijft zij. "Maar de camera’s toonden dat wij — en onze politici — al bij al op een goede plek leven."

8 uur?! Schrikwekkend vroeg begon de verkiezingsshow op VTM. Een gok, want een televisiemarathon is niet anders dan de loopvariant: wie er hard invliegt, riskeert om na een paar uur op een brancard te worden afgevoerd. IJlend. Maar de beslissing om reporters in elke grote en middelgrote stad te posteren, als bij een militaire operatie: dat werkte. Dat ging vinnig van Oostende naar Brugge naar Leuven naar Mechelen naar Hasselt en terug. Ook VRT schoot even later in gang en had evenmin op een kilometervergoeding meer of minder gekeken. Martine Tanghe, tientallen keren: "We schakelen over naar..." Vervolgens een reporter die één seconde in het ijle keek, om dan toch in te pikken: "Ja, Martine, we staan hier in..."

Rustig luistervinken

