Onze journalist vroeg om een bijschrift bij foto van ‘ministers op de wip’, Twitter hielp massaal LH

27 mei 2020

18u12

Bron: Twitter 0 De openbare speeltuinen mogen vanaf vandaag weer open voor kinderen tot 12 jaar en dat moment wilden Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) en minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) niet missen. Onze journalist Jeroen Bossaert vroeg Twitter om een bijschrift bij de foto van de ministers op een wipplank in een speeltuin in Ganshoren.



Samen op de wipplank, zo zag je twee ministers wellicht nog nooit. “Wie verzint het beste bijschrift?”, vroeg onze journalist aan twitterend Vlaanderen. Ondertussen kreeg hij al meer dan 150 suggesties op het hilarische beeld.

“Vlaamse regering laat evenwicht los”, is een van de reacties. “Zitten OVLD of CD&V in de Vlaamse regering op de wip als SPA en NVA elkaar straks vinden voor de vorming van een federale regering?”, schreef iemand anders.

“De toestand is hopeloos, maar niet ernstig", aldus professor fiscaal recht Michel Maus. “Deze Somers gaan we al wippend het Dalle in", merkt nog iemand anders op. Of: “Zwaargewicht zet wankel politiek evenwicht op de helling”. En dan zeggen dat politici de mensen niet meer kunnen inspireren.

Wie verzint het beste bijschrift? pic.twitter.com/x4uzo7Ek9Y Jeroen Bossaert(@ jeroenbossaert) link