Onze helikopter is klaar om aan de Ronde tegen Corona te beginnen Redactie

04 april 2020

14u06 1

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Morgen vliegen HLN en VTM samen met alle Vlamingen De Ronde tegen Corona. Op de dag dat Vlaanderens mooiste jammer genoeg niet gereden kan worden, sturen wij een helikopter in de lucht die de verbondenheid tussen alle inwoners filmt. Vandaag werd de laatste hand gelegd aan de bestickering, zodat je hem morgen zeker niet kan missen als hij overvliegt.



Op HLN kan je vanaf 11 uur ’s morgens de helikopter op de seconde volgen en voel je hem als het ware naderen tot in jouw gemeente. Op VTM voorzien Koen Wauters en Freek Braeckman vanaf 13.40 uur de beelden van commentaar.



Als je zelf - vanuit jouw kot uiteraard - een teken van verbondenheid wil tonen, klik dan hier en stuur jouw voorstel, liefst met video of foto, zodat iedereen kan zien wat jouw boodschap is.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.