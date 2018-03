Onze fotograaf Pieterjan Luyten genomineerd voor Belfius Persprijzen TTR

16 maart 2018

16u56

Bron: Eigen berichtgeving 0 Elke professionele Belgische tv-reporter, radiojournalist, persfotograaf of redacteur kan jaarlijks deelnemen aan de Belfius Persprijzen. Pieterjan Luyten, fotograaf bij Het Laatste Nieuws, is dit jaar geselecteerd in de categorie fotopers met een opmerkelijke foto van de Catalaanse separatist Carles Puigdemont.

De Belfius Persprijzen, opgericht in 1963, behoren tot een van de belangrijkste Belgische onderscheidingen voor journalistiek werk. Belfius wil met deze prijzen vooral de beste foto’s, artikels en reportages van het voorbije jaar belonen. “We willen journalisten en fotografen steunen in hun werk, dat ze vaak in moeilijke omstandigheden moeten doen”, aldus Ulrike Pommee van Belfius. Tijdens deze 55ste editie van de Persprijzen werden voor de drie landstalen en de diverse media samen 280 kandidaturen ingediend. Dit jaar hebben 25 fotografen deelgenomen.

Uit die deelnemers werden drie fotografen genomineerd, waaronder onze fotograaf Pieterjan Luyten met zijn foto getiteld ‘Where’s Puigdy’. “Dat ik geselecteerd ben, betekent een waardering voor mijn werk als jonge fotograaf”, aldus Luyten. “Toen ik de foto van Puigdemont nam, viel het me op hoeveel volk er was. Als je naar het beeld kijkt, zie je telkens iets nieuws. Een nieuwe gsm, een andere journalist. Het is een andere kijk op het moment van die dag", vertelt de jonge fotograaf.

De andere genomineerden binnen de categorie fotopers zijn Sébastien van Malleghem en Fred Debrock. Om de kandidaturen te beoordelen, deed Belfius een beroep op 14 gespecialiseerde jury's, met daarin professionals uit de media, academici, laureaten van vorig jaar en vertegenwoordigers van de bank.

De bekendmaking van de laureaten en de uitreiking van de Prijzen vinden plaats op donderdag 24 mei.