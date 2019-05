Onze ‘drie wijzen’ analyseren de verkiezingsdag: “Je zag de spijt in De Wever zijn ogen: ‘Miljaar wat heb ik nu gezegd?’” Redactie

26 mei 2019

15u08

Bron: VTM Nieuws 0 Onze huisanalisten Noël Slangen, Isolde Van den Eynde en Eric Goens bespreken het verloop van de verkiezingsdag tot nu toe. De ‘Raad van Wijzen’ heeft het over de primeur van Jinnih Beels , de campagne die eigenlijk nog steeds aan de gang is, en de excuses van Bart De Wever over zijn uitspraken van afgelopen dagen.

Jinnih Beels (sp.a) is kandidaat-burgemeester van Antwerpen als Bart De Wever Vlaams minister-president wordt. Beels is momenteel schepen voor Onderwijs, Jeugd, Integratie en Inburgering in Antwerpen. Volgens politiek verslaggever Isolde Van den Eynde is dat alvast een slimme zet van Beels: “Ze heeft zich meteen geplaatst. Iedereen heeft het erover. Ze heeft de bal mooi in het doel gekopt.” De reactie van De Wever op de uitspraak van Beels - “bijzonder onwaarschijnlijk” - toont volgens analist-columnist Noël Slangen vooral dat “De Wever erg moe en geïrriteerd is”. “Je zag dat de laatste uren er voor hem wat te veel aan zijn. Dat is niet voor iedereen het geval. We hebben meer fictie gezien in de afgelopen uren dan in een doorsnee aflevering van Familie”.

Bart De Wever zei tegen VTM Nieuws ook dat hij “de klik heeft gemaakt” over het minister-presidentschap. Hij zou naar Brussel trekken en de deur in Antwerpen dichttrekken als N-VA goede resultaten haalt. “Hij heeft wel vaker spijt van dingen die hij zegt, maar je merkte op dat moment de spijt au moment même van ‘miljaar, wat heb ik nu gezegd?’.”

Campagne tot laatste minuut

“Dit is de meest gemediatiseerde verkiezingsdag aller tijden”, zegt Eric Goens. “Maar je merkt dat de politici er ook in meegaan. Vandaag is alles van A tot Z geregisseerd: de ene gaat naar het kerkhof, de andere ondersteunt de moeder nog, nog een ander heeft zijn schoonmoeder mee,... .” Slangen pikt in op de opmerking van Goens: “De bedoeling is om nu nog de laatste kiezers over de streep te trekken.” Volgens de drie analisten heeft die media-aandacht effect op de kiezers. Maar, zegt Slangen, “Je kan moeilijk zeggen dat een campagne op een bepaald moment moet stoppen.”

Excuses van De Wever

Onze analisten halen een lijst boven van verschillende opvallende uitspraken van Bart De Wever (N-VA) de voorbije dagen en weken. “Zoiets doet het heel goed bij de achterban, die ziet niets liever dan een uithaal”, zegt Slangen over de uitspraken. “Maar zeker bij de zwevende kiezer werkt dat averechts.”