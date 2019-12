Exclusief voor abonnees Onze analyse. Nooit hebben sp.a, Open Vld en CD&V lager gescoord dan in deze peiling. Samen overtuigen ze nog amper drie Vlamingen op tien Soms brengen nieuwe verkiezingen de oplossing, zoals de Britse. Soms dreigen nieuwe verkiezingen de puzzel nog moeilijker te leggen dan hij al lag, zoals bij ons Jan Segers

13 december 2019

19u05 10

Soms brengen nieuwe verkiezingen de oplossing. Of je nu voor of tegen de brexit bent, de uitslag van de Britse verkiezingen heeft het immense voordeel van de duidelijkheid. Drieënhalf jaar lang was het onduidelijk of de politiek er zou in slagen om de wens van het Britse volk te respecteren. Sinds gisteren hebben de Britten de zekerheid dat ze straks geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Dat is de verdienste van premier Boris Johnson, helder op het botte af. Het parcours en de aanpak van Johnson doen wenkbrauwen fronsen. Maar liever dat nog dan de eeuwige twijfelaar Jeremy Corbyn. Andermaal is Corbyn erin geslaagd om verkiezingen te verliezen die de socialisten eigenlijk niet kónden of mochten verliezen. De kiezer heeft geen respect voor politici die zelf niet durven kiezen. Dat merk je niet alleen in het Verenigd Koninkrijk. Je merkt het ook in ons eigen koninkrijk. Zie onze Grote Peiling, een nieuwe Grote Schok door Vlaanderen.

Lazarus

