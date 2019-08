Exclusief voor abonnees Onweerstaanbare dwang (deel 3). De grootste triomf van advocatenkoppel: “Eigenlijk kunnen jullie deze man niet meer vrijspreken” Erwin Verhoeven

20 augustus 2019

06u00

Bron: Content redactie 0 “Onweerstaanbare dwang.” Oftewel artikel ‘71’. Decennialang kende het juridische begrip een sluimerend bestaan in de rechtszaal. Tot Jef Vermassen er in 1977 — eerder toevallig - zijn eerste vrijspraak mee behaalde en er nadien menige Vlaamse jury mee inpakte. Onze gerechtsverslaggever Erwin Verhoeven blikt terug op de meest opvallende artikel 71-processen . Vandaag: de grootste en meteen ook laatste triomf van advocatenkoppel Hein Diependaele en Marijke Moens.

Zaterdagavond 9 augustus 2003. Bij de hulpdienst 101 loopt een gsm-oproep binnen van een wanhopige vrouw. “Ik ben gestoken met een mes. Paraplustraat in Vilvoorde-Houtem. Help, ik kan niet meer ademen. Help.” De ­agenten die ter plaatse snellen, staan voor een gesloten deur. Door het keukenraam zien ze een man op de vloer liggen, middenin een plas bloed. Wat verderop in de living ligt een vrouw. Ook in een plas bloed. Zij heeft messteken in borst en rug en is er het ergst aan toe. “Wie heeft dit gedaan?”, vragen de agenten. “Ikke”, kreunt Henri — Rie — G. Naast hem ligt een ­keukenmes met een lemmet van 22,5 centi­meter lang. Uit de gebaren van de spraak­gestoorde man maken de politiemannen op dat hij eerst zijn vrouw neerstak en nadien zichzelf verwond heeft.

