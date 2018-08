Onweersschade? Verzekeringsagent legt uit wat je moet doen Annick Wellens

08 augustus 2018

19u04 10 Gisteren heeft het lelijk huisgehouden in talrijke Vlaamse steden, de schade is daardoor op sommige plaatsen behoorlijk groot. Ook morgen wordt een spannnende dag volgens de weersvoorspellingen. Maar wat kan je eigenlijk doen wanneer je kampt met onweersschade? Sven Adams van verzekeringskantoor AG Insurance bundelt enkele tips.

Bomen

Adams raadt aan om eerst en vooral je verzekeraar te contacteren. “Zelfs wanneer je schade ondervindt van een boom die niet op jouw domein staat. En ook wanneer een boom die wél op jouw grondgebied staat, schade heeft aangebracht aan het tuinhuis of de wagen van je buurman.” In beide gevallen komt de brandverzekering tussenbeiden voor de kosten. Dat geldt trouwens niet alleen voor schade aan het huis, maar voor alle verankerde constructies zoals tuinhuisjes, pergola’s, zwembaden,…

Weggewaaide dakpannen

Wanneer de pannen van je dak vlogen door de felle rukwinden, worden die ook vergoed. “Niet enkel de schade aan je woning, maar ook je inboedel wordt vergoed wanneer die schade ondervond”, aldus Sven Adams.



Preventieve maatregelen

De belangrijkste tip die AG Insurance kan meegeven is om maatregelen te nemen die meer schade kunnen voorkomen. “Of die op zijn minst de schade beperken. Moet je daarvoor kosten maken? Dan betaalt je verzekering dat ook terug. Doe dus al het mogelijke en breng jezelf en anderen niet in gevaar.”

Zo moeten zonnepanelen en dakgoten goed vastgemaakt worden. Vooral aan de zijkanten en hoeken van een woning. “Om waterschade te vermijden, zorg je ervoor dat dakgoten en regenpijpen vrij zijn van bladeren of ander afval zodat het water zonder problemen doorheen de buizen kan stromen.” Verder gebruik je je gezond verstand, laat je geen voorwerpen in je tuin rondslingeren en zorg je dat het tuinhuisje ook goed afgesloten is bij onweer.

Een volgende preventieve tip is om een bliksemafleider op het dak te plaatsen: “Zeker wanneer je in een open gebied woont. Zo kan je vermijden dat de bliksem op het hoogste punt, zoals de schoorsteen, inslaat.” Neem trouwens geen bad of douche wanneer het bliksemt. Water is immers een geleider van elektriciteit.

Er bestaat zelfs een aparte verzekering voor echte tuinfanaten: “Tuiniers die erg trots zijn op hun tuin, maar vrezen dat die door de storm helemaal overhoop zal liggen, kunnen beroep doen op een speciale verzekering voor schade aan bomen en planten in de tuin.”

Bovenstaande tips gelden specifiek voor de woonverzekering van AG Insurance maar zijn grotendeels voor alle woonverzekeringen op de Belgische markt van toepassing. Voor andere gebouwen dan woningen kunnen wel andere regels gelden.