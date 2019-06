Onweer trekt langzaam weg uit Vlaanderen, Brusselse tunnels opnieuw open na overstromingen AW IB

06 juni 2019

04u38 82 Het meest actieve deel van de onweerszone die ons land de afgelopen uren teisterde, heeft ons land verlaten. Dat meldt Noodweer Benelux, dat waarschuwt dat het “wel nog een tijd kan blijven donderen”. Ook het KMI verwacht de rest van de nacht nog intense (onweers)buien met kans op zware windstoten en hagel. Door overstromingen in Brussel waren de tunnels Vleurgat, Stefania, Kunst-Wet en Georges-Henri in beide richtingen kort afgesloten voor het verkeer.

Noodweer Benelux meldde rond middernacht dat de eerst langgerekte onweerszone bijna uit ons land verdwenen is en zich verder verplaatst naar het noorden, maar dat er zich een nieuwe lichte onweerslijn aandient vanaf de Franse grens. Dit front zal over ons land richting het noordoosten trekken. Het zal volgens de weerdienst vanaf de Franse grens geleidelijk aan rustiger worden in het land.

In Brussel stroomden verschillende tunnels over door de zware regenval. Brussel mobiliteit meldde rond 1 uur 's nachts dat de tunnels Vleurgat, Stefania, Kunst-Wet en Georges-Henri in beide richtingen afgesloten waren voor het verkeer. Rond drie uur 's nachts konden alle tunnels opnieuw geopend worden voor het verkeer.

Kort voor middernacht meldde netbeheerder Sibelga een stroomstoring in de gemeenten Brussel en Elsene. Het is niet duidelijk of die storing te maken heeft met het slechte weer. De netbeheerder meldde dat de problemen eveneens rond drie uur waren opgelost.

Uit voorzorg werd het Ter Kamerenbos gisterenavond rond half negen al gesloten vanwege het plotse uitbarsten van het onweer, dat met flinke hagelbollen gepaard ging. Ook deze ochtend al het bos gesloten blijven. Meerdere automobilisten werden in de buurt van de hoofdstad gisteren verrast door het onweer: zo maakte iemand met zijn dashcam een video van de zware regenval op de E40 richting Brussel, ter hoogte van Woluwe.

Ook in de regio tussen Brussel, Gent en Antwerpen viel er volgens Noodweer Benelux de afgelopen uren behoorlijk wat hagel:

Opgelet! In de regio tussen Brussel-Gent-Antwerpen wordt momenteel op veel plaatsen hagel gemeld van 1-3 cm. Angelique Van Looij wist deze foto te nemen in Ossendrecht zojuist. pic.twitter.com/vtOsZx9JGv NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

We krijgen nu ook foto's binnen van #wateroverlast in Halle (David de Broyer) en #hagel in Pepeningen (Erwin Vranckx). pic.twitter.com/2Esdu9kf5X NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Omstreeks half tien gisterenavond bereikten de regen- en onweersbuien het Antwerpse stadscentrum waarna ze zelfs het brandalarm van de kathedraal lieten afgaan. De brandweer zoekt ter plaatse uit wat het alarm kan hebben veroorzaakt. Mogelijk is er een blikseminslag geweest maar zeker is dat niet. De brandweermannen gingen zowel in de kathedraal als aan de toren controleren. Een deel van de toren staat trouwens in de stellingen.

In en rond Antwerpen waren indrukwekkende lichtflitsen te zien:

Zeer krachtige Cg-ontlading deze avond op de Westerschelde bij Antwerpen. Foto: Dieter Dingemanse pic.twitter.com/sgff8GId7L NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Zeer stevig onweer nu in regio Mol. Verschillende Cg ontladingen zijn zichtbaar. Foto's: Philippe Van Audenhove pic.twitter.com/iIsngmLNFG NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Eerder op de dag werd afgekondigd dat enkel voor Limburg code oranje zou gelden. Dus ook daar barstte het noodweer voor een tweede avond op rij los: eerst in het zuiden, vervolgens ook in het centrum en het noorden van de provincie. Van daaruit trokken de buien door naar onze noorderburen.

De onweerszone houdt nu lelijk huis in Limburg en in het westen van Nederland. Komende uren schuift de band met onweersbuien meer richting het noorden waardoor het ok in centraal en oost Nederland gaat onweren. Foto: Stefan Vandendyck in Kuringen pic.twitter.com/2WdPOZbQmp NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

#Onweer houdt stand boven #Limburg. En het is in feite een onweerslijn die start vanaf #Straatsburg tot in #Alkmaar. Veel bliksem en lokaal veel regen, hagel en felle rukwinden mogelijk op die lijn. pic.twitter.com/n0M7Eu7VC2 Ward Bruggeman ⚡️(@ Ward_Weerman) link

Vlaams-Brabant, de vierde provincie waar code oranje werd afgekondigd, bleef ook niet gespaard voor het stormweer. In Halle konden de winkeliers het water afkomstig van de hevige regenval zelfs niet buiten houden. En zo stonden verschillende handelszaken na de doortocht van de storm.

In Roosdaal kwam de nog maar pas heraangelegde Ninoofsesteenweg in Pamel blank te staan door het noodweer. Opmerkelijk, aangezien er voor de heraanleg haast zelden sprake was van wateroverlast. Of de werken er iets mee te maken hebben is nog onduidelijk. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse.

Ook Oost-Vlaanderen hield de storm goed huis. Op verschillende plaatsen waren er blikseminslagen, en een van de zwaarste trof een windmolen langs de E34 in Vrasene. De knal was van kilometers ver te horen.

Schrik gepakt? Dat is normaal

Heeft u trouwens schrik voor het onweer? Dan bent u niet alleen. Veel mensen zijn angstig wanneer het buiten dondert en flitst en die angst heeft een functie: “Het zorgt ervoor dat we voorzichtig zijn en helpt ons als soort te overleven”, zegt traumapsycholoog Erik de Soir. Lees er hier meer over.