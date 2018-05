Onweer met felle hagelbuien teisteren kuststreek

MMB

27 mei 2018

16u39

Bron: Eigen berichtgeving

0

De kuststreek krijgt te maken met hevige regen- en hagelbuien. In Bredene bijvoorbeeld wordt de brandweer momenteel overspoeld door oproepen van wateroverlast. Tal van straten staan er blank door de hevige regenval. Op sommige plaatsen tot 30 centimeter hoog. "We houden alles nauwlettend in de gaten", zegt de burgemeester.