Onweer houdt lelijk huis in Ardennen: scoutskamp uit voorzorg geëvacueerd HAA

12 juli 2019

22u14

Bron: Sudinfo 5 Felle onweersbuien hebben deze namiddag lelijk huisgehouden in het zuiden van het land. Een scoutsgroep die hun tenten had opgeslagen naast een beek in Mirwart werd uit voorzorg geëvacueerd.

Omstreeks 17 uur gingen de hemelsluizen open boven de provincie Luxemburg. In het dorpje Mirwart dreigde een beek uit haar oevers te treden. Een scoutsgroep die naast het water haar kampplaats had opgetrokken, werd uit voorzorg geëvacueerd. De ongeveer dertig leden en negen leiders werden naar het cultureel centrum van het dorp gebracht. Niemand raakte gewond en het kamp wordt niet vervroegd afgebroken, meldt Sudinfo.



De brandweer moest deze namiddag meerdere keren uitrukken in Luxemburg. Verschillende kelders liepen onder en op een aantal plaatsen moesten omgewaaide bomen van de rijbaan worden gehaald.