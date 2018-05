Onweders zorgen opnieuw voor overlast: wegen, huizen en station ondergelopen, zelfs modderstromen TK ADN Wouter Spillebeen Silke Vandenbroeck

24 mei 2018

18u49

Bron: Eigen berichtgeving/Belga/Stormcell 496 Ook vandaag zorgen de intense onweersbuien voor problemen. In de vooravond kreeg de regio rond Brussel er flink van langs, daarna schoof het onweer verder op naar Oost- en West-Vlaanderen. De brandweer heeft alle moeite om de vele oproepen over ondergelopen straten en huizen bij te houden.

We updaten dit artikel voortdurend met nieuwe informatie en beelden.

Het KMI kondigde voor de derde dag op rij code oranje af in de meeste delen van het land met kans op hagel, blikseminslagen en hevige regenbuien, die vrij grote schade kunnen veroorzaken. “Wees op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer”, raadt het weerinstituut aan.

En of de regenbuien hevig waren. Op verschillende plaatsen is het alle hens aan dek door wateroverlast. Zo is de E420 gedeeltelijk ondergelopen. Rond 17 uur stonden grote delen van de autosnelweg blank tussen Pont-à-Celles en Nijvel.

In Brussel zorgde de intense regen voor verkeershinder. Zo liep de Romeinsesteenweg onder de brug van de A12 volledig onder water. Ook de Georges-Henritunnel stond even onder water - intussen is de weg daar weer vrij. De Woluwelaan is wegens wateroverlast in beide richtingen afgesloten ter hoogte van de Hippocrateslaan. Ook op de Brusselse ring stonden sommige plekken blank. De Lijn meldt dat de dienstregeling in Brussel en de Brusselse rand ernstig verstoord is door de hevige regenval en bijhorende wateroverlast.

In Vlaams-Brabant sloeg het onweer hevig toe. Op sommige plaatsen viel er op 24 uur tijd al 100 liter per vierkante meter. Zo maken inwoners van Grimbergen, Kortenberg en Everberg gewag van ondergelopen straten en huizen.

Lokaal is er al meer 30 liter water per vierkante meter gevallen! Foto's van de wateroverlast in Grimbergen en Kortenberg (Jan de Keersmaeckers en Christophe Donders) pic.twitter.com/9q2OdFPMPs NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

In Grimbergen worden reeds hoeveelheden gemeten tot 60 mm. In combinatie met de 40 mm die daar gisteren viel is er 100 liter water gevallen op quasi 24 uur.. Dat is om problemen vragen..

Foto van Jan De Keersmaeckers pic.twitter.com/5lXK9PY533 NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Brandweer Vlaams-Brabant West kreeg al een 70-tal oproepen voor ondergelopen straten en kelders. Her en der staan ook enkele woonkamers onder water. De brandweer heeft momenteel de handen vol om alle oproepen te beantwoorden.

In Steenokkerzeel werden alle werkmannen opgeroepen om zandzakjes aan te leveren. In het gehucht Humelgem is sprake van veel wateroverlast. "We zitten met een modderstroom. De modder is de huizen en kelders ingelopen. We zijn bezig met de schade op te meten en met de opkuis", zegt burgemeester Kurt Ryon. Ryon spreekt van honderden oproepen in zijn gemeente, al zou de juiste omvang van de schade nog moeilijk in te schatten zijn.

Ook in de streek rond Tienen, Lubbeek en Tielt-Winge heeft het hevig geregend en kreeg de brandweer verschillende tientallen oproepen.

Ook Zaventem ondervindt problemen: "Het is een ramp", zegt waarnemend burgemeester Dirk Philips. "Meerdere straten zijn afgesloten vanwege te veel water. Het gaat om de Hector Henneaulaan, de Mechelsesteenweg, de Leuvensesteenweg, Zeven Tommen, Moorselsesteenweg en de Tramlaan." Het is nog niet duidelijk hoe hoog het water staat en hoeveel schade er is.

Het spoorverkeer naar de luchthaven van Zaventem is verstoord. Er rijden geen treinen meer tussen Leuven en Brussels Airport. "Onze mensen gaan de komende avond en nacht werken uitvoeren om de modder en het water weg te krijgen", zegt woordvoerder Frédéric Petit.

De tunnel onder de landingsbaan van de luchthaven staat eveneens onder water.

In Oost-Vlaanderen zijn er evenzeer waterproblemen. In Aalter, Zingem, Zwalm, Ursel en Eeklo is er wateroverlast, melden de hulpdiensten.

In Zwalm staan enkele straten blank. Verschillende straten in de centrumgemeente Munkzwalm liepen onder water en modder die van de velden afstroomden. De brandweer moest een chauffeur en zijn passagier te hulp snellen nadat ze met hun auto door een diepe plas water wilden rijden en de wagen stilviel. Bij de brandweer kwamen meer dan dertig hulpoproepen binnen.

Verder wordt er gemeld dat de bliksem ingeslagen is in het rusthuis in Nazareth.

Aalter kreeg het stevig te verduren. Daar hebben alle toegangswegen tot het centrum te maken met wateroverlast, meldt de federale politie. De hulpdiensten vragen om het centrum van Aalter te vermijden. "Nu regent het niet veel meer, maar het is verschrikkelijk geweest", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste. "De voorbije 20 jaar hebben we dit niet meegemaakt. De regen was heel plaatselijk, alles kwam op het centrum van Aalter terecht."

De toestand is inmiddels grotendeels onder controle en het gemeentelijk rampenplan werd niet afgekondigd. "Het was pompen of verzuipen. Hoeveel woningen wateroverlast hebben, kunnen we nog niet zeggen. Het is afdammen waar nodig om te beletten dat lager gelegen gebieden schade krijgen", zegt Hoste.

In cijfers: 82 liter per vierkante meten gevallen in Aalter op amper anderhalfuur tijd. Ons stormchaseteam kon deze foto maken. Je ziet de bui hangen boven #Aalter. #onweer #wateroverlast #teamnoodweer pic.twitter.com/eYrt8x6Bjc NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Volgens de online weercommunity NoodweerBenelux viel er in Aalter 82 liter per vierkante meter neerslag op anderhalf uur tijd, terwijl er gemiddeld maandelijks 70 liter per vierkante meter valt. Een actieve onweercel bleef boven het centrum hangen, waardoor de waterhoeveelheden extreem groot waren.

In de Spoorweglaan staat het water op bepaalde plaatsen tot aan de knieën. Minstens twee wagens hebben zich vastgereden. "Mijn BMW startte niet meer. Ik vrees dat hij klaar is voor de schroothoop", zucht een eigenaar.

In het station van Aalter moeten treinreizigers door heel wat water waden om bij hun perron te raken. De ondergrondse gangen staan volledig onder water, het water stroomt over de trappen naar beneden. Op videobeelden is te zien hoe een vrouw zich een weg probeert te banen door het hoge water in het station. De NMBS vraagt het station van Aalter via de hoofdingang te betreden en rekening te houden met vertragingen tussen Gent-Sint-Pieters en Brugge.

Ook secundaire school Emmaüs in centrum Aalter kreeg heel wat water te slikken, zowel op het speelplein als in de gangen en de klaslokalen. Ze deden een oproep naar omwonenden en ouders om het water te helpen wegdweilen. De oproep was een succes en de lessen kunnen morgen gewoon doorgaan.

Na een hevige stortbui liep de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Meander in Wichelen onder. De dakgoten tussen de school en de turnzaal konden het overvloedige water niet slikken en het water zocht zich een weg via de spouwmuren. Enkele gloednieuwe turnmatten raakten doordrenkt en leerkrachten gingen het water met dweilen en vloertrekkers te lijf.

Elders in Wichelen waren er ook problemen op Bohemen en de Kreigelstraat. De brandweer van Wetteren moest voor de tweede dag op rij water wegpompen aan de wegenwerken in de Steentjesstraat in Laarne. Ook in de Hekkerstraat in Wetteren liep een ondergrondse parkeergarage van een residentie onder water.

In de provincie Antwerpen is in Zoersel een dakbrand ontstaan door een blikseminslag. Ook in Lille en Retie zou de bliksem zijn ingeslagen, zo meldt de VRT. In Retie werden een serre en een huis getroffen. In de woning ontstond brand, het huis is tijdelijk onbewoonbaar.

Ook in Limburg zijn er problemen door het onweer. Na hevige onweersbuien boven Tongeren en onder meer Wellen, heeft het brandweerkorps in Tongeren zo'n 25 oproepen te verwerken gekregen. In een mum van tijd stonden in Tongeren enkele straten blank, zoals onder meer de Koninksemstraat, de Hasseltsesteenweg en de Romeinse Kassei. Hier en daar stroomde het water ook huizen binnen. Ook deelgemeente Rutten had met overlast te kampen.

Noodnummer 1722 blijft zeker tot morgenmiddag actief

Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies blijft nog zeker tot morgenmiddag actief. Volgens het KMI lijken de ergste onweders voorbij, maar kunnen er op sommige plaatsen nog felle buien zijn. Tegen de nacht zouden de onweersbuien helemaal moeten wegdrijven. Vanaf morgen wordt beterschap voorspeld.