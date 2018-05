Onweders zorgen opnieuw voor overlast: E420 onder water, verkeershinder in Brussel TK Wouter Spillebeen Silke Vandenbroeck

24 mei 2018

18u49

Bron: Eigen berichtgeving/Belga/Stormcell 10 Ook vandaag zorgen de intense onweersbuien voor problemen. Onder meer op de E420 tussen Pont-à-Celles en Nijvel was het voor chauffeurs erg moeilijk om te rijden.

Het KMI kondigde voor de derde dag op rij code oranje af in de meeste delen van het land. Er is kans op hagel, blikseminslagen en hevige regenbuien, die vrij grote schade kunnen veroorzaken. “Wees op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer”, raadt het weerinstituut aan.

Zo is de E420 al gedeeltelijk ondergelopen. Rond 17 uur stonden grote delen van de autosnelweg blank tussen Pont-à-Celles en Nijvel.

In Brussel zorgt de intense regen voor verkeershinder. Dat meldt Mobiris. Zo is de Romeinsesteenweg onder de brug van de A12 volledig onder water gelopen. Ook de Georges-Henritunnel stond even onder water - intussen is de weg daar weer vrij. De Woluwelaan is wegens wateroverlast in beide richtingen afgesloten ter hoogte van de Hippocrateslaan.

De Lijn meldt ook dat de dienstregeling in Brussel en de Brusselse rand ernstig verstoord is.

Ook in Vlaams-Brabant ondervinden de bewoners problemen. Op sommige plaatsen viel er op 24 uur tijd al 100 liter per vierkante meter. Zo maken inwoners van Grimbergen en Kortenberg gewag van ondergelopen straten en huizen. In Steenokkerzeel werden alle werkmannen opgeroepen om zandzakjes aan te leveren.

De brandweer Vlaams-Brabant West kreeg al een 70-tal oproepen voor ondergelopen straten en kelders. Her en der staan ook enkele woonkamers onder water. De brandweer heeft momenteel de handen vol om alle oproepen te beantwoorden. Ook in de streek rond Tienen, Lubbeek en Tielt-Winge heeft het hevig geregend en kreeg de brandweer verschillende tientallen oproepen.

Ook Zaventem ondervindt problemen: "Het is een ramp", zegt waanemend burgemeester Dirk Philips. "Meerdere straten zijn afgesloten vanwege te veel water. Het gaat om de Hector Henneaulaan, de Mechelsesteenweg, de Leuvensesteenweg, Zeven Tommen, Moorselsesteenweg en de Tramlaan." Op dit ogenblik is nog niet duidelijk hoe hoog het water staat en hoeveel schade er is.

De tunnel onder de landingsbaan van de luchthaven staat eveneens onder water:

Het onweer schuift nu verder op naar Oost- en West-Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen is er lokaal wateroverlast. Onder meer in Zwalm staan enkele straten blank.

Na zoveel jaar staat de straat hier nog eens onder het slijk #onweer #zwalm pic.twitter.com/cG3nnAsvxk Elfie Aelvoet(@ elfieaelvoet) link

Verder wordt er gemeld dat de bliksem ingeslagen is in het rusthuis in Nazareth. Er zou ook hinder zijn op de E40 ter hoogte van Aalter.

In het station van Aalter moeten treinreizigers door heel wat water waden om bij hun perron te raken. De ondergrondse gangen staan er volledig onder water. De Spoorweglaan is afgesloten omwille van wateroverlast en ook op andere plaatsen in Aalter staat heel wat water in de straten.

Noodnummer 1722 blijft zeker tot morgenmiddag actief

Omdat het KMI ook vandaag weer waarschuwt voor intense onweders blijft het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies nog zeker tot morgenmiddag actief. Sinds de activering van het nummer dinsdagmiddag, en tot vanmorgen om 8.00 uur, kwamen er 862 oproepen binnen via 1722.

Vanaf 15 uur is de code van kracht voor Limburg en Vlaams-Brabant, gevolgd door Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Tegen de nacht zouden de onweersbuien moeten wegdrijven. Vanaf morgen wordt beterschap voorspeld.