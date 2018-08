Onwaarschijnlijk toeval: twee trucks op kilometer van elkaar op zelfde moment door middenberm op E314 Toon Royackers

28 augustus 2018

15u22

Het verkeer op de E314 in Houthalen-Helchteren is de hele namiddag moeizaam verlopen na een reeks ongevallen. Op amper één kilometer van elkaar gingen op bijna hetzelfde moment twee trucks door de middenberm.

In beide gevallen kreeg de bestuurder een klapband, waarna zijn tientonner onbestuurbaar werd. Bij een eerste verkeersongeval nam de slingerde vrachtwagen nog een personenwagen mee de middenberm in. De truck kantelde, waardoor ook de hele lading grint over de snelweg gekieperd werd. Ondanks de ravage raakte zowel de trucker als de automobilist slechts lichtgewond. Op bijna hetzelfde moment vloog één kilometer verder nog een truck door de vangrails van de middenberm. Ook hij verloor de controle na een klapband. Bij het tweede ongeval raakte niemand gewond.