Onvrede over 300.000 gratis waterflesjes op 20km van Brussel: "Frappant" FT & ARA

26 mei 2018

11u02

Bron: Eigen berichtgeving 0

Wie de 20 kilometer van Brussel op zijn loopagenda heeft staan, zal verdomd goed voelen dat het warm is. De organisatie verwacht 38.000 deelnemers, onder wie 9.000 buitenlanders. Spadel, de producent van Spa, deelt meer dan 300.000 waterflesjes uit. Al stuit dat op een hoop kritiek bij milieuorganisaties Conscious Crew en Recycling Netwerk, de drijvende krachten achter de Statiegeldalliantie die pleit voor statiegeld op blikjes en flesjes. "Frappant omdat Spa zijn hele imago net bouwt rond milieuvriendelijkheid", klinkt het. "Deze flesjes worden al na enkele minuten in de vuilnisbak gekieperd." In ruil voor de wegwerpflesjes geven zij lopers gratis hervulbare waterflessen. De organisatie van het loopevent werpt tegen dat alle flesjes uit gerecycleerd materiaal gemaakt zijn. Ze wijzen er ook op dat er 60 vuilnisbakken staan langs het parcours. "Glas zou trouwens ook te gevaarlijk zijn", klinkt het nog.

Gisteren kon iedereen zijn rugnummer afhalen aan het Jubelpark. Meteen werd elke loper ook nog eens persoonlijk op het hart gedrukt extra voorzichtig te zijn. "Dit moet een feest worden", zegt organisator Carine Verstraeten. "We willen benadrukken dat het tempo er dit jaar veel minder toe doet. Loop slim, alsjeblief." De organisatie kan niet zeggen of veel sportievelingen - met de teller richting 30 graden - de schoenen zullen laten staan. "Pas na de start zal blijken hoeveel lopers niet zijn komen opdagen. Al vermoed ik dat het zal meevallen." Er zijn wel extra Rode Kruis-vrijwilligers opgetrommeld en de brandweer plaatst nevelfonteinen op het parcours.