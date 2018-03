Onvoldoende agenten voor Navo-top: "Geen kwestie van 'ga je dat doen', maar van het niet kunnen doen" IVI

13 maart 2018

20u14

Bron: Belga 2 Gent en Vilvoorde willen geen tien procent van hun politieagenten naar Brussel sturen voor de Navo-top in juli. Dat meldt VTM NIEUWS. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) had daarom gevraagd, maar de korpsen zeggen dat ze nu al onderbemand zijn.

De Navo-top in Brussel, waar onder andere de Amerikaanse president Donald Trump wordt verwacht, vindt plaats op 11 en 12 juli. Daarvoor moeten 3.500 agenten ingezet worden. Omdat de federale en Brusselse politie niet genoeg mensen hebben om die plaatsen te vullen, heeft Jambon een brief gestuurd naar alle lokale korpsen om tien procent van hun agenten die dagen naar Brussel te sturen. Voor veel korpsen gaat dat niet, omdat het die periode al krap is door eigen festiviteiten. Maar ook daar heeft Jambon een oplossing voor. Komen ze volk tekort? Schrap de vakantieaanvragen van agenten.

Onmogelijk

"Het is geen kwestie van 'ga je dat doen'. Het is een kwestie van het niet kunnen doen", zegt Hans Bonte (sp.a), burgemeester van Vilvoorde. "Dat is een wereld op zijn kop. De federale politie zou de lokale moeten steunen als dat nodig is."

Daniël Termont (sp.a), burgemeester van Gent, valt hem bij. "We kunnen dat doodgewoon niet als we de veiligheid van de Gentenaars in het oog willen houden", zegt hij. "Ik kan onmogelijk politiemensen naar Brussel sturen en hier alles aan zijn lot overlaten." Termont belooft wel zijn best te doen om de minister te helpen en toch enkele mensen te sturen.

"De lokale korpsen zijn wettelijk verplicht de gevraagde capaciteit te voorzien, maar als ze kunnen aantonen dat dit voor hen praktisch onmogelijk is, dan is daar begrip voor", reageert Jambon op de bezorgdheden van de burgemeesters. "We gaan ervan uit dat ze zullen doen wat ze kunnen om hun collega's bij te springen."