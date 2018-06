Onverwachte beelden, scheldtirade en bijna schermutseling op één van meest emotionele en vijandige zaken ooit voor politierechter BVDH

13 juni 2018

12u27

Bron: Eigen berichtgeving 2 Een 21-jarige man uit Zonhoven werd vanmiddag op de Hasseltse politierechtbank onverwacht geconfronteerd met filmpjes en beelden die gemaakt zijn net voor hij met zijn Mercedes tegen een vrachtwagen knalde. Daarop was hij te zien in euforische toestand en met gsm achter het stuur. Enkele tellen later volgde een klap die de 18-jarige man op de passagierszetel niet overleefde. Zijn familie is nog steeds razend op de chauffeur.

Het was een lenteavond in april 2017 en drie vrienden uit Zonhoven zaten op een gezellige barbecue. Ze besloten het feest verder te zetten in Leuven en trokken er in hun Mercedes op uit. Het was feest in de wagen, zo bleek uit beelden. Tot het trio op de E314 ter hoogte van Lummen achterop een rijdende vrachtwagen knalde. Voor de passagier vooraan kon geen hulp meer baten. Het slachtoffer achteraan (toen 19) werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, de chauffeur raakte lichtgewond.

"Amateurisme ten top"

De chauffeur had het zichtbaar moeilijk met de beelden, aangebracht door de burgerlijke partij en de moeder van het slachtoffer. Deze werden pas deze week binnengebracht, waardoor de chauffeur met verstomming werd geslagen. "We wisten van niets, dit is amateurisme ten top", reageerde raadsman Erik Schellingen achteraf. "Bovendien zie je op de beelden dat niet alleen mijn cliënt, maar ook de twee passagiers erg enthousiast waren." Uit onderzoek van de deskundige bleek dat de chauffeur ongeveer 136 kilometer per uur reed, terwijl zijn cruise control naar eigen zeggen op 120 stond. Bovendien had beklaagde ook 0,56 promille in zijn bloed, nipt boven de toegelaten limiet dus.

Beklaagde vertelde aan de politierechter dat hij zich niet veel meer kan herinneren van de feiten. "Er is wel degelijk een schuldbesef, hij beseft dat hij de enige verantwoordelijke is voor de dood", onderstreepte meester Schellingen. Toch drukte de rechter hem nogmaals met de neus op de feiten: "Jullie waren drie kameraden in de fleur van jullie leven die zich aan het amuseren waren. Je zal voor de rest van uw leven moeten omgaan met het feit dat door uw fout een man het leven liet."

"Moordenaar"

Na het beëindigen van de zaak kwam het nog bijna tot een schermutseling tussen betrokkenen. "Moordenaar", klonk het bij de slachtoffers, die ook nog discussieerden over de aanwezigheid op de uitvaart van het slachtoffer. Volgers spraken van één van de meest emotionele en vijandige zaken die ze ooit bijgewoond hadden.

Omdat de beelden vandaag pas werden getoond aan de chauffeur, werd de zaak uitgesteld tot 27 juni. Het vonnis wordt normaliter op 4 of 6 juli uitgesproken.