Onverlaat ‘steelt’ paardenstaart van jogster tijdens verbijsterende aanval KVE

12 december 2018

15u23

Bron: La Meuse, Sudinfo 0 Een jonge vrouw ging maandagmorgen joggen in Oupeye in de provincie Luik toen ze langs achter werd benaderd door een onbekende man. Met een mes sneed hij abrupt haar paardenstaart af en liet haar verbijsterd achter. Dat meldt de krant La Meuse.

Het moest een ontspannend loopje worden voor Juliette (een schuilnaam), maar in plaats daarvan kwam ze helemaal onthutst weer thuis. Haar sportieve uitje draaide uit op een traumatische ervaring.

De vrouw werd op straat plots aangevallen door een onbekende man. In een paar seconden was het gebeurd. De dader mikte zijn mes tussen het elastiekje dat haar lokken bij elkaar hield en haar hoofdhuid. Juliette besefte op dat moment amper wat er gaande was.

“Toen ik me omdraaide, zag ik dat hij de benen nam, met mijn lange lokken in zijn handen. In shock ben ik dan de andere richting uitgelopen”, vertelt ze aan La Meuse. Het kapsel van Juliette was in elk geval om zeep. “De kapster heeft gedaan we ze kon.”

Familieleden van de jonge vrouw deelden haar verhaal op Facebook en deden een oproep naar eventuele getuigen. Juliette schakelde de politie in die op haar beurt de feiten heeft bevestigd. Het parket was gisteravond nog niet op de hoogte. De dader zou een dertiger zijn met donker haar.