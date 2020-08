Ontwikkelaars Belgische corona-app zoeken bedrijven of omgevingen om app te testen HLA

20 augustus 2020

19u32

Bron: Belga 0 De Belgische app om contacten van coronapatiënten op te sporen, gaat zijn testfase in. Dat zegt IT-topambtenaar Frank Robben. De ontwikkelaars zoeken een omgeving of bedrijf waar veel mensen bij elkaar komen om de app te lanceren. "We moeten eigenlijk testen met minstens 10.000 mensen."

Een corona-app waarschuwt gebruikers als ze bij een besmette persoon waren. De meerwaarde van de app is dat ook mensen die elkaar niet kennen, aan elkaar gelinkt worden, bijvoorbeeld pendelaars die naast elkaar zaten op de bus. Veel landen hebben al zo'n app, in België is de ontwikkeling nog bezig.



De basis van de toepassing, die is gebaseerd op het Duitse systeem, zou inmiddels klaar zijn. Wel lopen nog procedures om ze in de appwinkels van Apple en Google te krijgen, en wordt de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid nog onder de loep genomen. Een openbare raadpleging heeft volgens Robben al zinvolle opmerkingen opgeleverd.

Besmette personen

Begin september willen de ontwikkelaars de app uitrollen in een beperkte omgeving. Ze zoeken daarvoor bedrijven of omgevingen waar veel mensen samenkomen. Voldoende mensen moeten deelnemen, want om de werking correct te testen, moeten er besmette personen onder de deelnemers zijn. Er is al contact opgenomen met werkgeversorganisaties, en volgens Robben zijn ook de Vlaamse overheid en de federale politie mogelijke testomgevingen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de app, die "coronalert" zal heten, beschikbaar kan worden voor alle Belgen. "Als alles perfect loopt in de test, kan het twee à drie weken later al. Maar als er verbeteringen nodig blijken, moeten we die eerst doorvoeren", zegt Robben. Sowieso zal de app in de eerste versie nog niet kunnen communiceren met platformen van andere landen. Dat volgt later pas.

