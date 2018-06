Ontwerp van sociaal akkoord over sluiting Mechelse fabriek Axalta: ruim 270 banen bedreigd

bvb

01 juni 2018

14u56

Bron: Belga

1

Bij het coatingbedrijf Axalta in Mechelen hebben directie en vakbonden een ontwerp van sociaal plan bereikt over de geplande sluiting van de verfafdeling. Die treft meer dan 270 banen. De werknemers kunnen zich volgende week uitspreken over het ontwerpakkoord, zo meldt ABVV-secretaris Danny Absillis vandaag.