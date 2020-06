Ontvoeringen in België: ook deze spraakmakende zaken schrikten ons land op HR

01 juni 2020

12u09 4

De zoon (13) van een beruchte familie in Genk is na 42 dagen ontvoering vrijgelaten. Het gebeurt - gelukkig - niet zo vaak in ons land dat criminelen losgeld eisen, om een ontvoerd slachtoffer weer vrij te laten. Toch waren er ook in het verleden enkele spraakmakende zaken. Een overzicht van de bekendste ontvoeringen in ons land.

Anthony De Clerck, 1992

De zaak die vandaag aan het licht kwam, doet denken aan de ontvoering van Anthony De Clerck in 1992. Zijn grootvader, de West-Vlaamse textielondernemer Roger De Clerck, was een van de rijkste mensen van ons land. De criminelen Danny Vanhamel en zijn kompaan Jozef Peeters zagen daarin hun kans om ook snel rijk te worden.

Op 4 februari 1992 reden ze in Belsele in het Waasland de wagen klem waarin drie kinderen van het gezin De Clerck zaten. Ze waren op weg naar school. De gemaskerde en gewapende criminelen reden de auto klem met hun Audi, kidnapten de oudste zoon Anthony, en scheurden ervandoor.

De ontvoering hield toen heel België in spanning. Anthony De Clerck zat 32 dagen lang opgesloten in een chalet in het Waalse Engreux, in de Ardennen. De eerste weken communiceerden de ontvoerders met de familie en lieten ze Anthony aan de telefoon even met zijn ouders praten.

Op een persconferentie in de parochiezaal van Belsele richtten zijn ouders, Martine en Jan De Clerck, zich via de camera’s tot hun zoon. “Anthonyke, ge zijt nen toffe jongen en mama en papa houden van u”, klonk het. Uiteindelijk betaalde de familie 250 miljoen Belgische frank losgeld, iets meer dan 6 miljoen euro.

Het ontvoerdersduo werd snel opgepakt en het losgeld grotendeels gerecupereerd. Toch speelde de familie De Clerck in totaal bijna 1 miljoen euro kwijt.

Paul Vanden Boeynants, 1989

Ook de ontvoering van Paul Vanden Boeynants of ‘VDB’ in 1989 hield ons land een maand in spanning. De Brusselse ex-premier van de christendemocraten van PSC (nu cdH) werd ontvoerd door de bende van Patrick Haemers, Philippe Lacroix en Basri Bajrami. Het ging om rasechte gangsters, die eerder ook al bankovervallen pleegden.

Op 14 januari 1989 overmeesterden ze ‘VDB’ bij zijn appartement aan de Brusselse Franklin Rooseveltlaan. Ze duwden hem op de achterbank van een auto, bonden hem vast en reden ermee naar de Noord-Franse badplaats Le Touquet. De ex-premier werd gedumpt in een volledig donkere kamer van een villa en kreeg er een dieet van water en conserven. Hij mocht enkel zijn slip en hemd aanhouden.

De bende had Vanden Boeynants in het vizier gekregen na een artikel over zijn vermeende fortuin. ‘VDB’ onderhandelde zelf met zijn ontvoerders over het losgeld. Op 13 februari kwam hij vrij na de betaling van 63 miljoen frank, ongeveer 1,5 miljoen euro.

Voor zijn vrijlating werd hij in een Lada naar Doornik getransporteerd. Daar moest hij tegen een muur gaan staan, en tot twintig tellen voor hij zijn donkere bril mocht afzetten. Enkele dagen later hield hij een historische persconferentie waarop hij vertelde over zijn ontvoering.

Amper één dag na VDB’s vrijlating werd gangster Basri Bajrami al opgepakt in Metz. Hij had toen nog vijf miljoen van het losgeld bij. Later vond de politie ook de villa in Le Touquet. Daar vonden ze sporen van Patrick Haemers en zelfs van diens 3 jaar oude zoon Kevin.

Haemers slaagde erin te ontsnappen naar Rio de Janeiro in Brazilië. Daar werd hij op 27 mei 1989 opgepakt. Hij werd uitgeleverd aan België, en pleegde in 1993 zelfmoord in zijn cel in de gevangenis van Vorst.

Brussels burgemeester Guy Cudell, 1984

Guy Cudell (PS) was 46 jaar lang ononderbroken burgemeester van de kleinste gemeente van Brussel, Sint-Joost-ten-Node. In juni 1984 werd hij ontvoerd. Twee dagen lang bleef de burgemeester spoorloos. Waarnemers gewaagden van een politieke afrekening, de rijkswacht kamde het Ter Kameren-bos uit, waar zijn zwarte Mercedes was teruggevonden. Twee dagen later onderbrak de RTBF een speelfilm om te melden dat Cudell gezond en wel teruggevonden was. De toen 67-jarige burgemeester was twee dagen vastgehouden in een chalet in Tellin en was op eigen houtje ontsnapt. De kidnapper was een kleine zelfstandige die failliet was gegaan.