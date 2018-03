Ontvoerde baby van drie maanden oud veilig en wel teruggevonden HR

27 maart 2018

17u19

Bron: Federale Politie 581 Een baby van drie maanden oud die maandagavond ontvoerd was door zijn vader, is veilig en wel teruggevonden. De vader moest de baby maandagavond terugbrengen naar zijn echtgenote in Montigny-le-Tilleul, maar daagde niet op.

Op maandag 26 maart 2018 bracht Mesut Yildrim zijn baby Mirhad niet terug naar zijn moeder in de rue des Fougères in het Waalse Montigny-le-Tilleul (Henegouwen). De mama van de kleine baby, die medische zorgen nodig had, was zeer ongerust. Child Focus heeft intussen laten weten dat baby veilig en wel teruggevonden is, en dankt iedereen voor het delen van het bericht.

Mirhad #YILDIRIM is veilig en wel teruggevonden. Hartelijk bedankt voor het retweeten van het verdwijningsbericht. Child Focus België(@ ChildFocusNL) link