Ontving Steven Vandeput toch de F-16-studie? Nathalie De Bisschop ADN

13 april 2018

12u26

Bron: VTM Nieuws, Belga 4 VTM NIEUWS kreeg een nieuw document in handen dat zou kunnen aantonen dat het kabinet van defensieminister Steven Vandeput (N-VA) de studie over de verlenging van de F-16's wel degelijk in handen kreeg. De anonieme kolonel X weigert een document te ondertekenen waar instaat dat hij géén contact heeft gehad met het kabinet over de studie.

Kolonel X werd verhoord in het kader van de audits naar de manier waarop binnen Defensie met de informatie werd omgesprongen. Volgens De Morgen moest hij op de tweede dag van zijn verhoor, op 22 maart, ineens een document tekenen waarin hij verklaarde dat hij geen mails had verstuurd naar de minister of zijn entourage. Hij zou dat hebben geweigerd.

Het document zou volgens de oppositie kunnen aantonen dat Vandeput - zijn kabinet althans - de studie over de verlenging van de F-16's van Lockheed Martin wel heeft gezien en die bewust naast zich neer heeft gelegd om voor de F-35's te pleiten. Kolonel X zelf beweert dat hij bij zijn bazen heeft aangedrongen om de studie over de verlenging aan Vandeput door te sturen, maar dat dit nooit is gebeurd. Ook uit dit document zou volgens de oppositie blijken dat de oversten van de kolonel het document doelbewust hebben tegengehouden.

Het document toont alvast aan dat de kolonel formeel weigert te ondertekenen dat hij geen contact heeft gehad met het kabinet van Vandeput over de studie of dat hij nooit de moeite zou gedaan hebben om het kabinet in te lichten.

Sp.a vraagt hoorzitting met klokkenluider

Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) wil dat kolonel X onder ede wordt gehoord in de Kamercommissie Defensie over de vervanging van de F-16's.

"Als het klopt dat het kabinet van minister van Defensie Steven Vandeput er bij de leiding van de interne audit op aangedrongen heeft dat Kolonel X een verklaring zou moeten ondertekenen dat hij geen contacten heeft gehad met het kabinet, dan is dit een poging om de minister uit de wind te zetten", reageert Van der Maelen. Hij vraagt dan ook dat het kabinetslid dat contact opnam met de leiding van de interne audit beide betrokken generaals, Henk Robberechts en Rudy Debaene, en ook kolonel X onder ede gehoord worden in commissie.

Als het klopt dat het kabinet van Vandeput bij de leiding van de interne audit op deze verklaring aangedrongen heeft, dan is dit een poging om de minister uit de wind te zetten.

Studie

Wat is er precies gebeurd? Afgelopen maand is een studie boven water gekomen van vliegtuigbouwer Lockheed Martin die zegt dat het perfect mogelijk is om de F-16's langer in dienst te houden, zonder veel extra kosten. De legertop zou daarvan op de hoogte zijn gebracht via mail, maar zou besloten hebben om die informatie actief tegen te houden. Minister Vandeput en stafchef Marc Compernol wisten naar eigen zeggen van niets.

Daarop bestelde Vandeput meteen twee onderzoeken: één door het leger zelf en één door het federaal auditcomité. Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek door het leger zelf bleek al dat er zware inschattingsfouten zijn gemaakt binnen het leger, op het randje van manipulatie.