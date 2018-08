Ontsnapte slang gespot in Leuvense winkelstraat HA

17 augustus 2018

09u52

Bron: VRT 7 De Leuvense brandweer en politie zijn vannacht uitgerukt naar de Diestsestraat nadat een vrouw er een slang had opgemerkt. Het dier kroop weg in een keldergat en kon nog niet gevangen worden, meldt de VRT.

Volgens de politie gaat het mogelijk om een ratten- of korenslang, alletwee niet giftige soorten. Een getuige sloeg alarm bij de hulpdiensten nadat ze het dier door de winkelstraat had zien kruipen. Volgens de vrouw is het oranje-rode dier mogelijk eigendom van haar bovenbuurman. "Een paar weken geleden is die komen zeggen dat zijn slang is ontsnapt."

Bij aankomst van de hulpdiensten vluchtte het beest weg in een keldergat. Omdat de politie de mogelijke eigenaar afgelopen nacht niet kon bereiken, werd het gat afgedekt met een zandzak. Vandaag wordt een nieuwe poging ondernomen om te man te contacteren, bericht de VRT.

De vrouw die de slang opmerkte, is blij dat het beestje terecht is, "maar ik had hem toch liever niet in de kelder gehad", besluit ze.