Ontsnapte gevangenen uit Mechelen en Brussel nog steeds voortvluchtig bvb aw

26 januari 2019

13u32

Bron: Belga 0 De gevangene die gistermiddag ontsnapte uit het gerechtsgebouw van Mechelen, kon nog niet gevat worden. Dat werd vandaag vernomen bij de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen. Ook de 40-jarige gevangene die gisteren in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel wist te ontsnappen is voorlopig vermist.

De eerste gevangene, een 19-jarige man uit Mechelen, moest voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter voor zijn betrokkenheid in een drugsdossier. Hij kon zich bij het binnengaan van het gerechtsgebouw losrukken en nam de benen.



De gevangene die vrijdagnamiddag aan de politie kon ontsnappen in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel was veroordeeld voor drugsfeiten en illegaal verblijf. De 40-jarige man was in de loop van de namiddag naar het Sint-Pietersziekenhuis overgebracht voor een medisch onderzoek en hij zette het waarschijnlijk op een lopen, toen zijn begeleiders even niet opletten. De man was nog steeds geboeid en niet gewapend, toen hij er vandoor ging.

Zowel in Mechelen als in Brussel werd een zoekactie op touw gezet. Voorlopig leverden die nog niets op.