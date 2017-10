Ontsnapte gevangene valt vrouwen in Brussel lastig en wordt weer opgepakt HA

18u00

Bron: Belga 0 Belga (Illustratiefoto) De Brusselse lokale politie heeft vorige week donderdag een 30-jarige man opgepakt die ontsnapt was uit een gevangenis in Vlaanderen. De man werd opgepakt nadat hij op de Waterloolaan drie jonge vrouwen had lastiggevallen. Dat meldt het Brusselse parket.

Het groepje vrouwen had rond 05.00 uur de politie gebeld. Eenmaal ter plaatse verklaarden de drie dat de man die hen had lastiggevallen, samen met een andere man gevlucht was in een donkere wagen waarvan ze de nummerplaat hadden kunnen noteren. Eén van de vrouwen had een blauw oog en enkele schrammen op de arm en een tweede had verwondingen aan het been, maar geen van beiden wenste een ziekenwagen.



De politie doorzocht daarop de buurt en trof de wagen aan op de Havenlaan. Beide inzittinden bleken al bekend te staan bij de politie. De man die de vrouwen had lastiggevallen bleek bovendien geseind te staan omdat hij uit de gevangenis ontsnapt was. Hij was ook in het bezit van een aantal flesjes perslucht en de som van 1.655 euro. De politie bracht de dertiger terug naar de gevangenis.