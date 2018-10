Ontsnapte gevangene die bejaarde man overviel, blijft alles ontkennen: “Ik heb mij enkel verdedigd” ADN

17 oktober 2018

15u02

Bron: Belga 2 De 53-jarige M'Hamed L. ontkent ook voor het Antwerpse hof van beroep staalhard dat hij eerder dit jaar een 78-jarige man heeft overvallen. "Hij wilde seks met mij. Ik heb mij enkel verdedigd." Het openbaar ministerie vorderde de bevestiging van zijn straf in eerste aanleg: veertien jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

De beklaagde had op 18 januari een uitgangspermissie gekregen. Hij verliet de gevangenis van Beveren, waar hij acht jaar cel uitzat voor gelijkaardige feiten. Maar hij keerde niet terug. Op 22 januari overviel hij een bejaarde man in zijn woning aan de Harmoniestraat in Antwerpen.

Mes en schaar

Het slachtoffer vertelde de politie dat hij die avond een man was tegengekomen die honger had en die zei dat hij een van de slachtoffers van de explosie op de Paardenmarkt kende. De zeventiger kreeg medelijden en bood hem in zijn woning wat te eten aan. Toen de man vroeg of hij geld of goud in huis had, wilde het slachtoffer dat hij vertrok.



Zijn bezoeker ging hem daarop met een mes en een schaar te lijf. De bejaarde man liep snijwonden en een beperkte kaakfractuur op bij de schermutseling en kreeg ook een lichte hartaanval. Hij moest zijn bankkaart en code afgeven en werd vastgebonden. Nadat zijn aanvaller vertrokken was, kon de zeventiger zich deels losmaken. Enkel gekleed in zijn ondergoed en nog half gekneveld bood hij zich in het AZ Monica aan.

Camerabeelden

De beklaagde werd via een vingerafdruk in de woning van het slachtoffer geïdentificeerd. Hij werd ook herkend op camerabeelden toen hij geld probeerde af te halen. Op 27 januari werd hij gearresteerd in het Stadspark.

Hij beweerde dat het slachtoffer hem onder bedreiging van een wapen mee naar zijn woning had genomen, waar hij seks met hem wilde. Hij verklaarde dat hij zich enkel verdedigd had. "Larie en apekool", zegt het slachtoffer.

M'Hamed L. liep sinds 1986 al vijftien veroordelingen op, voornamelijk voor gewelddadige diefstallen. Arrest op 14 november.