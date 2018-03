Ontslagen Westerlo-voetballer (22) ontkent betrokkenheid bij gewapende overvallen

Patrick Lefelon

14 maart 2018

18u14

Bron: Eigen berichtgeving

1

Ismail H. (22), de door AS Roma aan KVC Westerlo verhuurde profvoetballer die in de cel zit wegens zijn betrokkenheid bij gewapende overvallen in Turnhout en omgeving, ontkent zijn betrokkenheid bij de hem ten laste gelegde feiten.