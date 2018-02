Ontslagen prostituee bijt Brugse politieagente: 10 maanden cel EB

19 februari 2018

15u04

Bron: Belga 0 De Brugse strafrechter heeft een vrouw van Cubaanse origine bij verstek veroordeeld tot tien maanden effectieve celstraf voor weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. Na haar ontslag als prostituee beet Imandra B.T. zelfs in de arm van een politieagente.

Op 18 oktober 2016 werd de beklaagde ontslagen als werkneemster van de club L'Excentrique in Sint-Kruis Brugge. B.T. kon dat ontslag niet verkroppen en weigerde het bordeel te verlaten. De politie kwam ter plaatse, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. De prostituee bleef zich verzetten en sloeg wild om zich heen. Bij het boeien beet ze zelfs in de arm van een agente. Tijdens de overbrenging naar het politiebureau schopte ze ook nog tegen de knie van het slachtoffer. Door een gescheurde meniscus was de politieagente twaalf dagen werkonbekwaam.

Imandra B.T. kwam niet opdagen op haar proces. Ze werd bij verstek veroordeeld tot tien maanden effectieve gevangenisstraf en een geldboete van 600 euro. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 300 euro toegewezen